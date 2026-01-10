Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:10 AM IST

    ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഷോ ​ജം​പി​ങ് ക​പ്പ് 13 മു​ത​ല്‍

    ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഷോ ​ജം​പി​ങ് ക​പ്പ് 13 മു​ത​ല്‍
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഫാ​ത്തി​മ ബി​ന്‍ത് മു​ബാ​റ​ക്ക് ലേ​ഡീ​സ് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി 13ാമ​ത് ഫാ​ത്തി​മ ബി​ന്‍ത് മു​ബാ​റ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഷോ ​ജം​പി​ങ് ക​പ്പ് 2026 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 13 മു​ത​ല്‍ 16 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക. ജ​നു​വ​രി 18ന് ​ദേ​ശീ​യ മ​ല്‍സ​ര​വും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. 10 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ഇ​രു ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ലെ​യും ജേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ല്‍കു​ക.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഫോ​ര്‍സാ​ന്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് റി​സോ​ര്‍ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മു​ന്‍നി​ര പു​രു​ഷ, സ്ത്രീ ​കു​തി​ര​യോ​ട്ട​ക്കാ​ര്‍ മ​ല്‍സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ഞ്ചു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ലാ​യാ​ണ് മ​ല്‍സ​രം. ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് റോ​യ​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ബി​ള്‍സി​ലാ​ണ്. ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും ന​ട​ത്തും.

    ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന ശാ​ല​ക​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യി മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കു​ക.

