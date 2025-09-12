Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:38 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റോ​ള​ര്‍ നെ​റ്റ​ഡ് ബാ​ള്‍; യു.​എ.​ഇ ടീ​മി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റോ​ള​ര്‍ നെ​റ്റ​ഡ് ബാ​ള്‍; യു.​എ.​ഇ ടീ​മി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം
    ദു​ബൈ: നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ചി​ത്വ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ റോ​ള​ര്‍ നെ​റ്റ​ഡ് ബാ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ആ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍, മി​നി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജൂ​നി​യ​ര്‍, മി​നി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ടീം ​മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രാ​യി മി​നി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്വൈ​ത് നി​ഖി​ല്‍, ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഗൗ​രി അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ പ​റ​ന്നു​യ​ര്‍ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഷാ​ര്‍ജ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ യു.​എ.​ഇ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി. എ.​എ​സ്.​ജി സ്പോ​ര്‍ട്സി​ലെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ല്‍, അ​ര്‍ജു​ന്‍, അ​നി​ത, അ​ഖി​ല എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് 28 അം​ഗ ടീ​മി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ര്‍. ടീം ​മാ​നേ​ജ​ര്‍മാ​രാ​യ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, സൗ​മ്യ സ​ത്യ​ന്‍, എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​രും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍ ഹ​രീ​ഷും ടീ​മി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newscompetitiongulf news malayalamRoller netted ball
    News Summary - International Roller Netted Ball; UAE team takes second place
