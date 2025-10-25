Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:04 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രി​ന്‍റി​ങ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം;

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പോ​സ്റ്റ​ർ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രി​ന്‍റി​ങ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം;
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രി​ന്‍റി​ങ് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ ​പോ​സ്റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ

    പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രി​ന്‍റി​ങ് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ ബു​ഷ്‌​റ പ്രി​ന്‍റി​ങ് പ്ര​സ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പോ​സ്റ്റ​ർ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്‍റെ ഭാ​ഷ, എ​ന്‍റെ നാ​ട് എ​ന്ന ര​ണ്ടു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ‘എ​ന്‍റെ നാ​ട്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​രാ​ധ്യ പ്ര​മോ​ദ്, നി​യ സാ​റ ബേ​സി​ൽ, ദി​യ സ​ഞ്ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ‘എ​ന്‍റെ നാ​ട്, എ​ന്‍റെ ഭാ​ഷ’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശി​ഖ, കേ​സി​യ, ആ​വ​ണി പ്ര​സ​ന്ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നാം, ര​ണ്ടാം, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ൽ ബു​ഷ്‌​റ പ്രി​ന്‍റി​ങ് പ്ര​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18, ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 15ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ച്ച​ടി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, പ്രി​ന്‍റി​ങ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​മോ​ദ് വി. ​ഗോ​വി​ന്ദ് (അ​ൽ ബു​ഷ്‌​റ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), സ്മി​ത ന​ട​രാ​ജ​ൻ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), ശ്രീ​കു​മാ​ർ പി​ള്ള (ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്രി​ന്‍റി​ങ് യൂ​നി​റ്റി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അം​ബു സ​തീ​ഷ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫി​റോ​സി​യ, ഖി​സൈ​സ് മേ​ഖ​ല ജോ​യ​ന്‍റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്രി​യ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പേ​പ്പ​ർ ബാ​ഗു​ക​ൾ, നോ​ട്ട് ബു​ക്കു​ക​ൾ, ലെ​ത​ർ ബാ​ഗു​ക​ൾ, ബോ​ക്സു​ക​ൾ, ഡി​സൈ​നി​ങ്, ലാ​മി​നേ​ഷ​ൻ, പേ​പ്പ​ർ ക​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും നേ​രി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. അ​ച്ച​ടി​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തെ കു​ട്ടി​​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

