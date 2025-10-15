Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:42 AM IST

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ് ​വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ 18 മു​ത​ൽ

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ് ​വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ 18 മു​ത​ൽ
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ വോ​ളി​ബാ​ൾ ഗ്രൂ​പ്​ ന​ബ്​​ദ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്ത്​ വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ്​ ടീ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 18, 19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ മു​ഹൈ​സി​ന നാ​ലി​ലെ ന്യൂ ​ഡോ​ൺ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഫീ​ർ മ​തി​ല​കം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രാ​യ എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ട്രോ​ഫി​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​ജു അ​റി​യി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ (ര​ക്ഷാ​ധി​ക്കാ​രി), ഷി​ജു ക​ണ്ണൂ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഷ​ഫീ​ർ മ​തി​ല​കം (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ഗീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബാ​ബു പീ​താം​ബ​ര​ൻ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ന​സ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് (സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. 18ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി​വ​രെ​യും 19ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ മൂ​ന്നു മ​ണി​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം.

