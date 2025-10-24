ഇന്റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളി: ടീം മദീന ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: ഇന്റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ് യു.എ.ഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഒക്ടോബർ 18,19 തീയതികളിൽ ദുബൈ മുഹൈസിന ന്യൂ ടൗൺ സ്കൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എട്ട് ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു.
വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇറാൻ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയ ടീം മദീന നേരിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജേതാക്കളായി. കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സ് മാഷേഴ്സ് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും മറ്റു പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകി. ഷഫീർ മതിലകം, ഷിജു കണ്ണൂർ, മുഹമ്മദ് സഗീർ, സുധീർ മാഞ്ഞാലി എന്നിവർ ടൂർണമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകി.
