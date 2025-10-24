Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇന്‍റർനാഷനൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 8:13 AM IST

    ഇന്‍റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളി: ടീം മദീന ജേതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്‍റർനാഷനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളി: ടീം മദീന ജേതാക്കൾ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീം ​മ​ദീ​ന

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18,19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ മു​ഹൈ​സി​ന ന്യൂ ​ടൗ​ൺ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യ ടീം ​മ​ദീ​ന നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മൂ​ന്ന്​ സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ലോ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ന്ത്യ ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. കേ​ലോ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് മാ​ഷേ​ഴ്സ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു പാ​രി​തോ​ഷി​ക​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. ഷ​ഫീ​ർ മ​തി​ല​കം, ഷി​ജു ക​ണ്ണൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ർ, സു​ധീ​ർ മാ​ഞ്ഞാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:volleyballTeam Medina Indians
    News Summary - International Masters Volleyball: Team Medina wins
    Similar News
    Next Story
    X