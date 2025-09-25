Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 6:47 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    International Karate Championship
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ‘ഷോ​റി​ൻ കാ​യ് ക​പ്പ് 2025’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ മാം​സാ​റി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഷോ​റി​ൻ കാ​യ് ക​പ്പ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ചി​ലി, ഇ​റാ​ൻ, കാ​ന​ഡ, ഒ​മാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, യു.​എ.​ഇ തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തോ​ളം ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ വി​വി​ധ ക​രാ​ട്ടേ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഷോ​റി​ൻ കാ​യ് ക​പ്പി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നാ​ണ് ദു​ബൈ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കും. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഹാ​ൻ​ഷി കെ​ഷ്യ​ൻ ക​ക്കി​നോ​ഹാ​ന (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ റാ​ഷി​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഷി​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ​ദ് ഫാ​യി​സ് (ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ), ച​ന്ദ്ര​ൻ മാ​ൻ​ണ്ട്യ​ൻ (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സി​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്​ മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജു​ബൈ​ർ വെ​ള്ളാ​ട​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalamInternational karate Championship
    News Summary - International Karate Championship from October 4th
    Similar News
    Next Story
    X