Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    11 Nov 2025 9:18 PM IST
    Updated On
    11 Nov 2025 9:18 PM IST

    രാജ്യാന്തര ചലച്ചി​​​ത്രോത്സവം: സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക്​ നൽകുന്ന സൗജന്യ പാസ്​ നിർത്തലാക്കും -റസൂൽ പൂക്കുട്ടി

    ദുബൈയിൽ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം നടത്തും
    രാജ്യാന്തര ചലച്ചി​​​ത്രോത്സവം: സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക്​ നൽകുന്ന സൗജന്യ പാസ്​ നിർത്തലാക്കും -റസൂൽ പൂക്കുട്ടി
    റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ദുബൈയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുന്നു

    ദുബൈ: രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സ(ഐ.ഐ.എഫ്​.കെ)ത്തിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക്​ നൽകുന്ന സൗജന്യ പാസുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നത്​ പരിഗണനയിലാണെന്ന്​ നിയുക്​ത സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. 15,000 സൗജന്യ പാസുകളിൽ 5,000ത്തിലധികം കൈപ്പറ്റുന്നത്​ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസുകളും പൊലീസ്​ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ്​. എന്നാൽ, ഇവർ എല്ലാവരും യഥാർഥ സിനിമ പ്രേമികളാണെന്ന്​ കരുതുന്നില്ല.

    ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ 10,000 പ്രതിനിധികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സൗകര്യമേയുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്താൽ സൗജന്യ പാസ്​ നിർത്തലാക്കാനാണ്​ ആലോചനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദുബൈയിൽ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. നല്ല തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഭാരമായി തോന്നിയാൽ അത്​ അഴിച്ചുവെക്കാൻ മടിക്കില്ല. ചലച്ചിത്ര അകാദമിയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്‍റെ പതിപ്പ്​ ദുബൈയിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.

    അക്കാദമി സെക്രട്ടിയുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും പദ്ധതി തയാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. മന്ത്രി തലത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. കേരളത്തിലെ തിയറ്ററുകൾക്ക്​ ബി.ഐ.എസ്​ നിലവാരം ഏർപ്പെടുത്തും. സിനിമ നിർമാണത്തിന്​ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ധനസഹായം നൽകുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച്​ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പങ്കുവെച്ച അഭിപ്രായത്തോട്​ യോജിക്കുന്നു. അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസത്തെ സിനിമ ശിൽപശാല കൊണ്ട്​ ഒരു സിനിമക്കാരനുണ്ടാകില്ലെന്നാണ്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട്​. അത്​ ശരിയാണെന്നാണ്​ വിശ്വസിക്കുന്നത്​.

    സിനിമ ഉൾപ്പെടെ സർഗാത്​മകമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിർമിത ബുദ്ധി (എ.​ഐ) പിടിമുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇത്​ വൻ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതുതലമുറയുടെ മികച്ച സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ്​ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്​. കഴിവുള്ള അനേകം പ്രതിഭകളുടെ നാടാണ്​ നമ്മുടേത്​. അക്കാദമിയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ മലയാള സിനിമ ഇറാനിയൻ സിനിമ പോലെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എമിറേറ്റ്​സ്​ ഫസ്റ്റ്​ ഗ്രൂപ്​ സി.ഇ.ഒ ജമാദ്​ ഉസ്മാനും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ​​ങ്കെടുത്തു.

