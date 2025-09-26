Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:49 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ ദി​നം: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ ദി​നം: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം
    ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ബ​ധി​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ഇ​മി​​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം. ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ഥ​മി​ക ഭാ​ഷാ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ​ടു കൂ​ടി​യ ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ൾ​വി പ​രി​മി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ ‘ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് കാ​ണി​ച്ച​ത് കൗ​തു​ക ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യേ​കി. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ഉ​ൾ​​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - International Day of Languages: Awareness campaign at the airport
