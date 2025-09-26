Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 26 Sept 2025 5:56 PM IST
    date_range 26 Sept 2025 5:56 PM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളികൾ ഷാർജയിൽ അറസ്റ്റിൽ

    ഉസ്ബെകിസ്താനും നേപ്പാളിനും കൈമാറി
    ഷാർജ: ഇന്‍റർപോൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പ്രതികൾ ഷാർജയിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഉസ്ബെകിസ്താൻ, നേപ്പാൾ സ്വദേശികളാണ്​ അറസ്റ്റിലായത്​. പ്രതികളെ അതാത്​ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. വിവിധ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്​ പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇന്‍റർപോൾ റെഡ്കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്​.

    ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളികളെ യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഫ്രാൻസിന്​ കൈമാറിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസവും ഫ്രാൻസ്​, ബെൽജിയം പൗരൻമാരായ രണ്ട്​ പ്രതികളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി നാടുകടത്തിയിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കാനഡ, സ്​പെയിൻ പൗരൻമാരും പിടിയിലായിരുന്നു.

