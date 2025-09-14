Begin typing your search above and press return to search.
    ദുബൈയിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ സംഘം പിടിയിൽ

    നിയമവിരുദ്ധ ഫണ്ടുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഷെൽ കമ്പനികൾ
    ദുബൈ ​പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ ​അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്‍റെ ​അംഗങ്ങൾ

    ദുബൈ: അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൂടെ നേടിയ കള്ളപ്പണം വ്യാജ കമ്പനികൾ നിർമിച്ച്​ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ സംഘം ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടിയിൽ. രണ്ടംഗ സംഘമാണ്​​ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ വഞ്ചനവിരുദ്ധ സേനയുടെ പിടിയിലായത്​. കള്ളപ്പണം കൈമാറാൻ ഇവർ നിർമിച്ച വ്യാജ കമ്പനികൾ വഴി ശരിയായ ബിസിനസ്​ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന്​ അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തി.

    രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളേയും നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റികളേയും കബളിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​​ ഇത്തരം ഷെൽ കമ്പനികൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്​. ഇതു വഴി കള്ളപ്പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം മറച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതോടൊപ്പം ബാങ്ക്​ ഇടപാടുകൾ വഴിയുള്ള ലാഭം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിവിധ അതോറിറ്റികളുമായി ചേർന്ന്​ നടത്തിയ സുക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിലൊടുവിലാണ്​ പ്രതികൾ വലയിലായതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. പ്രതികളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും പൊലീസ്​ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

    വിദഗ്​ധർ അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക ടീമിനെ രൂപവത്​കരിച്ചാണ്​ സംഘത്തിന്‍റെ തട്ടിപ്പ്​ രീതികൾ കണ്ടെത്തിയതും മുഴുവൻ ​പ്രതികളേയും പിടികൂടാനായതും. പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്കായി പ്രതികളെ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾക്ക്​ കൈമാറും. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയുന്നതിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള എമിറേറ്റിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ചട്ടക്കൂടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ദുബൈ ​പൊലീസിന്‍റെ ​പ്രതിബദ്ധതയാണ്​ കേസ്​ അടിവരയിടുന്നത്​. എമിറേറ്റിലെ ബിസിനസ്​ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായികളും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. സംശയകരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ‘പൊലീസ്​ ഐ’യിലോ 901 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യണമെന്നും പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.


