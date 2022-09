cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന്​ പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഡാലോചനയുണ്ട്​ എന്നാരോപിച്ചാൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്​ കേരള തുറമുഖ വകുപ്പ്​ മന്ത്രി അഹ്​മദ്​ ദേവർകോവിൽ. മന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യ യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അദ്ദേഹം ദുബൈയിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

സമരത്തിന്​ പിന്നിൽ ഹിഡൻ അജണ്ടയുണ്ട്​. നാട്ടുകാരെല്ലാം പദ്ധതിക്ക്​ അനുകൂലമാണ്​. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്​ സമരം ചെയ്യുന്നത്​. പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ മറ്റ്​ പല തുറമുഖങ്ങളിലെയും ചരക്ക്​ ഇവിടേക്ക്​ എത്തും. കേരളത്തിന്‍റെ വികസനത്തിൽ മുഖ്യപങ്ക്​ വഹിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്​. സമരക്കാർ ഏഴ്​ ആവശ്യങ്ങളാണ്​ ഉന്നയിച്ചത്​. അതിൽ അഞ്ചും പരിഹരിക്കാമെന്ന്​ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ബാക്കിയുള്ളവയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നു. കടൽ ക്ഷോഭത്തിന്​ കാരണം തുറമുഖ നിർമാണ​മാണെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല. കടലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കടൽക്ഷോഭമുണ്ടാകും. തുറമുഖ വികസനത്തെ കുറിച്ച്​ പഠിക്കാനല്ല ഗുജറാത്തിൽ പോയത്​. ഐ.എൻ.എല്ലിന്‍റെ പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ പോയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻ.ഐ.എയുടെയും ഇ.ഡിയുടെയും ഇടപെടലുകൾ അത്ര നിഷ്കളങ്ക​മല്ലെന്ന്​ അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്​ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ എൻ.ഐ.എ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്​ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തിലുൾപെടെ ഇ.ഡിയുടെ പ്രതികാര നടപടികളുണ്ടാവുന്നു. ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന പദവിയാണ്​ ഗവർണറുടേത്​. എന്നാൽ, ഈ പദവിയെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾക്കായി ബി​.ജെ.പി ഉപയോഗിക്കുന്നത്​ ദുഖകരമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ഐ.എൻ.എൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മാരിടൈം ബോർഡ്​ മെമ്പറുമായ കാസിം ഇരിക്കൂർ, യു.എ.ഇ ഐ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ കുഞ്ഞാവൂട്ടി ഖാദർ തുടങ്ങിയവരും പ​ങ്കെടുത്തു Show Full Article

There may be an international conspiracy behind the Vizhinjam strike - Minister Ahamed Devarkovil