    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:37 PM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക് ഭ​ര​ണ മി​ക​വി​ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ) ഭ​ര​ണ മി​ക​വി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് റി​വ്യൂ’ ന​ൽ​കി​യ ‘2025-ലെ ​മി​ക​ച്ച ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ണ​ൽ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് – സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല’ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ദു​ബൈ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ മി​ക​വും പൊ​തു​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​ത​ന​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​വും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണ ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​നേ​ട്ടം ദു​ബൈ​യി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണ മി​ക​വി​ന്‍റെ ലോ​ക മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തൊ​രു കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ണ​ൽ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കം​പ്ല​യ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹ​നാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് ദു​ബൈ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് സു​സ്ഥി​ര​ത ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മി​ക​വു​ക​ൾ​ക്ക് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​തൃ​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

