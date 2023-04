cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: യു.എ.ഇ ഉൾപെടെ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈദുൽ ഫിത്വർ ​ശനിയാഴ്​ചയായേക്കാമെന്ന്​ അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്​ട്രോണമി സെന്‍റർ അറിയിച്ചു. അറബ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച പിറ കാണാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തലെന്ന്​ ഐ.എ.സി ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

നഗ്​ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ ടെലസ്​കോപ്​ ഉപയോഗിച്ചോ പിറ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നും ഏപ്രിൽ 21ന്​ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി 22ന്​ ശവ്വാൽ ഒന്നാകാനാണ്​ സാധ്യതയെന്നും ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

International Astronomy Center says that Eid-ul-Fitr may be on Saturday