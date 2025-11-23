Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:17 PM IST

    അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ക​രാ​ട്ടേ: യു.​എ.​ഇയിലെ ടീം ജ​പ്പാ​നി​ലേ​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ക​രാ​ട്ടേ: യു.​എ.​ഇയിലെ ടീം ജ​പ്പാ​നി​ലേ​ക്ക്​
    cancel
    camera_alt

    വി​ന്ന​ർ ക​രാ​ട്ടേ ടീം ​സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​രാ​ട്ടേ സെ​മി​നാ​ർ, ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ന്ന​ർ ക​രാ​ട്ടേ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​ജ​പ്പാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​എം. ഹ​ക്കീം, അ​രു​ൺ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 15 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് ജ​പ്പാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 28, 29, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ ഹൊ​ക്കൈ​ഡോ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഒ​റ്റാ​രോ സി​റ്റി ജിം​നേ​ഷ്യം ഹാ​ളി​ലാ​ണ് അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ക​രാ​ട്ടേ സെ​മി​നാ​റും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും ന​ട​ക്കു​ക. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ജ​പ്പാ​ൻ ഷോ​ട്ടോ​കാ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ-​ഡോ- ക​ന്നി​ൻ​ഞ്ചു​ക്കു ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് എ​ക്സാ​മി​നും ന​ട​ക്കും.

    ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ജാ​ഫ​ർ പ​ന​ക്ക​ൽ, രോ​ഹി​ത് ദീ​പു, ന​വ​ർ സ​മീ​ർ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​മ്പ​ല​ത് വീ​ട്ടി​ൽ, ആ​ര​തി ദീ​പു, ബി​ജി​ത് കു​മാ​ർ, സിം​റ അ​യൂ​ബ്, അ​വ​നി​ക അ​രു​ൺ, ബോ​ബി ബി​ജി​ത്, ദീ​പു ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, റി​ൻ​സി തോ​മ​സ്, സു​മ​യ്യ സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​തി​ന​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് വി​ന്ന​ർ ക​രാ​ട്ടേ ടീം ​വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ 23 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​സ​ഫ​യി​ലെ ഡെ​ൽ​മ മാ​ളി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​എ. ഹ​ക്കീം, അ​രു​ൺ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ജാ​ഫ​ർ, ബി​ജി​ത്ത്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newskaratte
    News Summary - Internationa karatte UAE team
    Similar News
    Next Story
    X