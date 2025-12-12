Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 8:34 AM IST

    ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ ശാ​സ്ത്ര, ക​ല, സാഹി​ത്യ മ​ത്സ​രങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ന്‍റ​ർ യു.​എ.​ഇ ശാ​സ്ത്ര, ക​ല, സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘എ​ക്സ്പ്ര​ഷ​ൻ​സ്- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് അ​ൽ ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    അ​ൽ ഐ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പ്ര​ഷ​ന്‍റെ പ​ത്താം എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ 61 വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ല​ളി​ത​ഗാ​നം, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, കേ​ട്ടെ​ഴു​ത്ത്, പ​ദ്യ​പാ​രാ​യ​ണം, സ​യ​ൻ​സ് ടോ​ക്ക്, റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബ്, മോ​ണോ ആ​ക്ട്, സ്പെ​ല്ലി​ങ് ബീ, ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്ത​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക്വി​സ്, സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    TAGS:ArtsciencegulfnewsUAEliterature
    News Summary - Inter-UAE science, art and literature competitions begin today
