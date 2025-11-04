Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 6:57 AM IST

    ഇ​ന്‍റ​ർ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഇ​ന്‍റ​ർ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ന്‍റ​ർ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ

    അ​ൽ ഐ​ൻ: ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ഫാ​മി​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 300ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നാ​ലു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്റ്റ്, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം, വ​ടം വ​ലി തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ചോ​ളം ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്റ്റി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ന​വ്വ​ർ, ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഡോ. ​ശ​ശി സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സാ​ഹി​ബ്‌, റ​ഈ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, പാ​ട്ര​ൺ ജി​മ്മി, ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ന​ന്ദ് പ​വി​ത്ര​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ചെ​യ​ർ വു​മ​ൻ റൂ​ബി ആ​ന​ന്ദ്, ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ചെ​യ​ർ വു​മ​ൻ സ​വി​ത നാ​യി​ക്, സ്മി​ത രാ​ജേ​ഷ്, അ​ൻ​വ​ർ, ഹാ​ഷിം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ദ് പൊ​ന്നെ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ബി​ർ ബീ​രാ​ൻ മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഹൗ​സ്​ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​രാ​യ സ​ഫി​യ അ​ൻ​വ​ർ, ഹാ​രി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ബ​ഷീ​ർ, ഹ​സീ​ന, ഇ​ക്ബാ​ൽ, റം​സി​യ, ഇ​യാ​സ് ഹു​സൈ​ൻ, എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്റ്റ്​ ടീ​മു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്‍റ്​ നേ​ടി​യ ബ്ലൂ ​ഹൗ​സ് ഓ​വ​റോ​ൾ പ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഗ്രീ​ൻ ഹൗ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ കോ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മീ​റ്റ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsAl AinSports festBlue Star Al Ain
    X