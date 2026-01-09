Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:50 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ സം​യോ​ജി​ത ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    പൊ​ലീ​സും സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ സം​യോ​ജി​ത ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സം​യോ​ജി​ത ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ശി​ല്‍പ്പ​ശാ​ല

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പൊ​ലീ​സും സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​യോ​ജി​ത ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സം​യോ​ജി​ത സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി. ​ഡോ. താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സെ​യ്ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹം നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്’ എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ണു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 15 ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സും സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ടൂ​റി​സ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സ​മാ​ന്ത​ര പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഡോ. ​താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന​താ​ണ് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ശി​ല്‍പ്പ​ശാ​ല​ക​ള്‍. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഹോ​ട്ട​ല്‍, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

