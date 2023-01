യു.എ.ഇയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്​ ഇൻഷൂറൻസ്​; ജൂൺ 30നകം എല്ലാവരും ചേരണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്​ ഇൻഷൂറൻസ്​ ഏർപെടുത്തിയ പദ്ധതിയിൽ ജൂൺ 30നുള്ളിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ചേരണമെന്ന്​ നിർദേശം. ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ സബ്​സ്ക്രിപ്​ഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇതിന്‍റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. അതേസമയം, ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നിന്​ ശേഷം ജോലിക്ക്​ കയറുന്നവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച്​ നാല്​ മാസത്തിനുള്ളിലാണ്​ ഇൻഷൂറൻസ് ചേരേണ്ടത്​. നിശ്​ചിത സമയത്ത്​ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ 400 ദിർഹം വീതം പിഴ അടക്കേണ്ടി വരും. 18 വയസിന്​ മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ്​. പ്രീമിയം അടവിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ 200 ദിർഹവും പിഴ നൽകണം. തൊഴിലാളികളാണ്​ പ്രീമിയം അടക്കേണ്ടത്​. ഐ.എൽ.ഒ.ഇയുടെ വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴിയോ (iloe.ae) സ്മാർട്ട്​ ആപ്പ്​ വഴിയോ ഇൻഷൂറൻസ് ചേരാം. ഇത്തിസാലാത്ത്​, ഡു, അൽ അൻസാരി എക്സ്​ചേഞ്ച്​, ബാങ്ക്​ എ.ടി.എമ്മുകൾ തുടങ്ങിയവ വഴിയും ഇൻഷൂറൻസിന്റെ ഭാഗമാകാനും പ്രീമിയം അടക്കാനും കഴിയും.

ജോലി പോയാൽ മൂന്ന്​ മാസം വരെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ 60 ശതമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ പദ്ധതി. ജീവനക്കാർക്ക്​ മാസം അഞ്ച്​ ദിർഹം മുതൽ പ്രീമിയം അടച്ച്​ ഇൻഷൂറൻസിന്റെ ഭാഗമാകാം. രണ്ട്​ തരം ഇൻഷൂറൻസാണ്​ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്​. 16,000 ദിർഹം വരെ അടിസ്ഥാന​ ശമ്പളമുള്ളവർക്ക്​ മാസത്തിൽ അഞ്ച്​ ദിർഹം വീതം അടച്ച്​ ഇൻഷൂറൻസിൽ ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 60 ദിർഹം അടക്കണം. 16,000 ദിർഹമിന്​ മുകളിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ളവർ മാസം 10 ദിർഹം വീതമോ വർഷത്തിൽ 120 ദിർഹമോ പ്രീമിയം അടക്കണം. മാസത്തിലോ 3, 6, 9,12 മാസത്തേക്കോ ഒരുമിച്ച്​ പ്രീമിയം അടക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്​. ശമ്പളം 16,000 ദിർഹമിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക്​ പരമാവധി പ്രതിമാസം 10,000 ദിർഹമാണ്​ ഇൻഷൂറൻസായി ലഭിക്കുക. 16,000 ദിർഹമിന്​ മുകളിലുള്ളവർക്ക്​ പരമാവധി 20,000 ദിർഹം ലഭിക്കും. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്‍റെ 60 ശതമാനമാണ്​ ഇൻഷൂറൻസ് തുകയായി കണക്കാക്കുന്നത്​. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട്​ മൂന്ന്​ മാസം വരെയാണ്​ ഇൻഷൂറൻസ്​ തുക ലഭിക്കുന്നത്​. എന്നാൽ, ഇക്കാലയളവിനിടെ പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുകയോ രാജ്യം വിടുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നീട്​ തുക ലഭിക്കില്ല. ജോലി നഷ്​​ടപ്പെട്ട്​ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ​െക്ലയിമിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തുക ലഭിച്ച്​ തുടങ്ങും. Show Full Article

