Madhyamam
    date_range 29 Aug 2025 7:13 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 7:13 AM IST

    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം

    • നി​ശ്ചി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​ക​ണം
    • അ​ജ്​​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്​​
    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​​ പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി അ​ജ്മാ​ന്‍ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണം. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​നും അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റു​മു​ണ്ടാ​വ​ണം.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്ക​ണം. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പു​രോ​ഗ​തി പ​തി​വാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ചി​കി​ത്സ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ജ്മാ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഹാ​ശി​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ന​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്. യു.​എ.​ഇ വി​ഷ​ൻ 2031, അ​ജ്മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030 എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്​ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും പു​തു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

