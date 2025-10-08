Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    8 Oct 2025 9:23 AM IST
    8 Oct 2025 9:23 AM IST

    ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷിച്ചു

    gandhi jayanti celebration
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 156ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഗ്രി​ൽ​സ് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റ്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ധീ​പ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​ൻ. സ​ക​രി​യ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ്, ഷൈ​ജു കോ​ലാ​ട്, അ​ഷ്‌​ക​ർ മു​ണ്ടേ​രി, പി.​കെ. ബി​ജേ​ഷ്, വൈ​ശാ​ഖ്, റി​യാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​യ്യൂ​ബ് മ​യ്യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്ദീ​പ് മ​ത്കോ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGandhi Jayanti celebrationInkas Dubai
    News Summary - inkas dubai gandhi jayanti celebration
