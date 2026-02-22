Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 22 Feb 2026 6:41 AM IST
    date_range 22 Feb 2026 6:41 AM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്ക്​: 1.4 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    കീ​ഴ്‌​ക്കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും ശ​രി​വെ​ച്ചു
    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്ക്​: 1.4 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് സ്ഥാ​പ​ന​വും തൊ​ഴി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​വും ചേ​ര്‍ന്ന് 1,40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന കീ​ഴ്‌​ക്കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വെ​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക കൂ​ട്ടി​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും തു​ക കു​റ​ച്ചു​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്പ​നി വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട് സ്ഥി​ര​വൈ​ക​ല്യ​വും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളും ഏ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക ന​ല്‍കേ​ണ്ട​ത്. 2024 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 27നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. വ​ലി​യ ച​ര​ക്ക് ട്രെ​യി​ല​റി​നു പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ക​മ്പ​നി വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ മ​രി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ ത​ല​യോ​ട്ടി പൊ​ട്ടു​ക​യും ത​ല​ച്ചോ​റി​നും മൂ​ക്കി​നും സ്ഥി​ര​വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 25 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥി​ര​വൈ​ക​ല്യ​മാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 65,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​റ്റ പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം ത​നി​ക്കു ജോ​ലി​ക്കു പോ​വാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​നു പു​റ​മേ മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ല്‍, ക​മ്പ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ്ര​കാ​രം 50,000 ദി​ര്‍ഹം കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത​യേ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. കോ​ട​തി ഈ ​വാ​ദം ത​ള്ളു​ക​യും ക​മ്പ​നി എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം വ​രെ ക​വ​റേ​ജ് ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച 1,40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക അ​ബൂ​ദ​ബി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ശ​രി​വ​ച്ച​ത്. ഈ ​തു​ക പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ നേ​രി​ട്ട മാ​ന​സി​ക, ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് മ​തി​യാ​യ​താ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

