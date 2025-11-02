Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇന്ദിര ഗാന്ധി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:59 AM IST

    ഇന്ദിര ഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ദിര ഗാന്ധി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഫു​ജൈ​റ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ചൂ​ര​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ശ​ക്ത​യാ​യ മ​തേ​ത​ര ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ അ​ഭാ​വം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ദി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ശ​ക്തി​യും ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    താ​ര​ത​മ്യം പ​ല​തും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യി​ൽ ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജീ​ഷ് മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി. ഹം​സ, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഇ​ന്ദി​ര​ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ന​ദീ​ർ ത​ച്ച​മ്പാ​ര, സു​ബൈ​ർ അ​പ്ന, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ പി.​സി, സു​ബൈ​ർ എ​ട​ത്താ​നാ​ട്ടു​ക​ര, സു​ബൈ​ർ ഒ.​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ബീ​ർ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indira GandhiUAE Newsmemorialgulf news madhyamam
    News Summary - Indira Gandhi memorial
    Similar News
    Next Story
    X