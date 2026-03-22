    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 March 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 9:41 AM IST

    ഇന്ന്​ യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ കൂടുതൽ സർവിസുമായി ഇൻഡിഗോ

    ദുബൈ: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്​ യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ ഞായറാഴ്ച​ പ്രത്യേക സർവിസ്​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻ. മുംബൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്​ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ദുബൈ, അബൂദബി, ഷാർജ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ്​ സർവിസ്​. നിലവിലെ സുരക്ഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണ അംഗീകാരങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും സർവിസ്​ നടത്തുകയെന്ന്​ കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    മുംബൈയിൽ നിന്നാണ്​ അബൂദബി, ദുബൈ സർവിസ്​. ഷാർജയിലേക്ക്​ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നാണ്​ സർവിസ്​ നടത്തുക. ഇത്​ കൂടാതെ ജിദ്ദ, റിയാദ്​, മസ്കത്ത്​, മദീന, ഇസ്താംബൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്​ അന്താരാഷ്ട്ര സർവിസും ഡൽഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്​, ബംഗളൂരു, കൊച്ചി നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ആഭ്യന്തര സർവിസുകളും നടത്തും. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷക്ക്​ മുൻഗണന നൽകിയായിരിക്കും പ്രവർത്തന തീരുമാനങ്ങൾ കൈകൊള്ളുകയെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    നിലവിൽ മേഖലയിൽ തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലും സുരക്ഷിതവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ സർവിസ്​ നടത്താൻ കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഇൻഡിഗോ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ പുറപ്പെടും മുമ്പ്​ യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാത്ര സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത പക്ഷം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ പുറപ്പെടുന്നത്​ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. അതേസമയം, ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർന്നത്​ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്​.

    TAGS:newsIndiGo AirlinesServiceslaunchgulfUAE
    News Summary - IndiGo to launch more services to UAE today
