    Posted On
    date_range 4 May 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 7:30 AM IST

    സ്വദേശിവത്​കരണം: മിനിമം വേതനം 6,000 ദിർഹം

    നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെന്ന്​​ നാഫിസ്​
    അബൂദബി: നാഫിസ്​ നിയമം അനുസരിച്ച്​ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളിൽ നിയമിതരായ സ്വദേശി പൗരൻമാരുടെ ​പ്രതിമാസ വേതനം മിനിമം 6,000 ദിർഹമാണെന്ന്​ ഓർമിപ്പിച്ച്​​ ഇമാറാത്തി ടാലന്‍റ്​ കോംപിറ്റിറ്റീവ്​നസ്​ കൗൺസിൽ (നാഫിസ്​). മന്ത്രിസഭയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്‍റെയും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്​ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പൗരൻമാരായ ​ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം 6,000 ദിർഹമായി ക്രമപ്പെടുത്തിയത്​. ഇത്​ നൽകാതിരിക്കുന്നത്​ നിയമലംഘനമാണെന്ന്​ നാഫിസ്​ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ മാനവ വിഭവ ശേഷി, സ്വദേശിവത്​കരണ മന്ത്രാലയം, കോൺട്രാക്ടിങ്​ ലേബർ അഡ്വൈസറി ആൻഡ്​ ക്ലെയിംസ്​ സെന്‍ററുകൾ എന്നിവക്ക്​ പരാതി നൽകാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ജീവനക്കാരന്‍റെ ശമ്പളം നാഫിസ്​ പിന്തുണയില്ലാതെ അയാളുടെ വരുമാനത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഘടകമായി മാറണം. ഇമാറാത്തികളുടെ അകാദമികവും പ്രഫഷനലുമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്നും കൗൺസിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാഫിസ്​ പദ്ധതിക്ക്​ കീഴിൽ 32,000 സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലായി തൊഴിൽ നേടിയ ഇമാറാത്തികളുടെ എണ്ണം 176,000 കടന്നു.

    News Summary - Indigenization: Minimum wage 6,000 dirhams
