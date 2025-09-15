Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 15 Sept 2025 9:14 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 9:14 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ സ്വദേശിവൽകരണം അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക്​

    സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി നേടിയത്​ 1.34ലക്ഷം ഇമാറാത്തികൾ
    യു.എ.ഇയിൽ സ്വദേശിവൽകരണം അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക്​
    ദുബൈ: രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ ഇമാറാത്തികൾക്ക്​ തൊഴിലവസരം സൃഷ്​ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ നടപ്പിലാക്കിയ സ്വദേശിവത്​കരണ പദ്ധതിയായ ‘നാഫിസ്’​ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതുവരെ 29,000 സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 1.34 ലക്ഷം ഇമാറാത്തികളാണ്​ പദ്ധതിക്ക്​ കീഴിൽ തൊഴിൽ നേടിയത്​.

    ഇതോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആകെ പൗ​രൻമാരുടെ എണ്ണം 1.52 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. 2021ൽ ‘പ്രോജക്ട്​ ഓഫ്​ 50’ എന്ന സംരംഭത്തിന്​ കീഴിലാണ്​ നാഫിസ്​ പദ്ധതിക്ക്​ ഇമാറാത്തി ടാലന്‍റ്​ കോംപറ്റിറ്റീവ്​നസ്​ കൗൺസിൽ തുടക്കമിടുന്നത്​​. ഇമാറാത്തികളായ പ്രതിഭകളുടെ മത്സരശേഷി ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ രൂപകൽപന ചെയ്ത പദ്ധതി, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ഭാവി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അവരെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യും.

    പദ്ധതിക്ക്​ കീഴിൽ ജോലി നേടുന്ന പൗരൻമാർക്ക്​ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ​ശമ്പളവും അനുസരിച്ച്​​ അധിക സാമ്പത്തിക സഹായവും കൗൺസിൽ അനുവദിച്ചു വരുന്നു​. കൂടാതെ ചൈൽഡ്​ അലവൻസ്​ പ്രോഗ്രാം, ടെമ്പററി സപോർട്ട്​ പ്രോഗ്രാം, പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയവയും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്​.

    അതോടൊപ്പം പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളുമായും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും കൈകോർത്ത്​ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളും കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 3000 ത്തിലധികം പേരാണ്​ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്​. തൊഴിൽ അന്വേഷകരായ പൗരൻമാരെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്രമായ ദേശീയ ഗേറ്റ്​വേ ആയാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോമായ നാഫിസ്​ ​ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​.

    ജോലി കണ്ടെത്താനും പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനും കരിയർ വികസനത്തിനായുള്ള അവസരങ്ങൾ തേടുന്നതിനും നാഫിസ് പൗരൻമാരെ​ സഹായിക്കുന്നു​. നാഫിസ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോം ഉപയോഗിച്ച്​​ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഒഴിവുകൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യാനും യോഗ്യരായ ഇമാറാത്തി പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താനും തൊഴിലുടമകൾക്ക്​ കഴിയും. ഇതുവരെ 80,000 തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നാഫിസ്​​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിലൂടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്​.


    News Summary - Indigenization in the UAE enters its fifth year
