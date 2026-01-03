Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 3 Jan 2026 9:31 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 9:31 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ നാ​ലു​വ​രെ

    ഓ​രോ ദി​ന​വും 2500 പേ​രി​ൽ കു​റ​യാ​തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ നാ​ലു​വ​രെ
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ-​അ​റ​ബ് സൗ​ഹൃ​ദം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ-2026 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി നാ​ലു​വ​രെ നീ​ളും. ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പാ​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​വും ഐ​ക്യ അ​റ​ബ് നാ​ടി​​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ല, വി​നോ​ദ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് നാ​ലു​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    വി​നോ​ദ​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2026 അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​വും മ​റ്റ് വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ഓ​രോ ദി​ന​വും 2500 പേ​രി​ൽ കു​റ​യാ​തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്നാണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഐ.​എ​സ്.​സി ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജ് ലൈ​വ് വ​ഴി പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യും. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് രാ​ത്രി 10ന് ​ഒ​രു കാ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റ് 25 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മെ​ഗാ റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ​യും ന​ട​ക്കും.

