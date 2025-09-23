Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:27 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഓ​ണം മൂ​ഡ് 2025’

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി (ഇ​മ) ‘ഓ​ണം മൂ​ഡ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലൈ​ഫ് കെ​യ​ര്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ മു​സ​ഫ​യി​ലെ പാ​ര്‍ട്ടി ഹാ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ര്‍ ക​ല്ല​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് പൂ​മാ​ടം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷി​ജി​ന ക​ണ്ണ​ന്‍ ദാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ര്‍ജി​ല്‍ ഹോ​ള്‍ഡി​ങ്‌​സ് റീ​ജ​ന​ല്‍ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ നി​വി​ന്‍ വ​ര്‍ഗീ​സ്, വി​ന്‍സ്മേ​ര ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് യു.​എ.​ഇ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ഹെ​ഡ് അ​രു​ണ്‍ നാ​യ​ര്‍, എ.​ബി.​സി കാ​ര്‍ഗോ അ​ബൂ​ദ​ബി ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ര്‍ സോ​നു സൈ​മ​ണ്‍, ഹൈ​വേ ഗാ​ര്‍ഡ്, റ​ജ​ബ് കാ​ര്‍ഗോ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ര്‍, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​സ് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍, എ​ല്‍.​എ​ല്‍.​എ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ഫ് കെ​യ​ര്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍സ് അ​സി. മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ ഷി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiUAE Newsonam celebrationIndian Media
    News Summary - Indian Media Abu Dhabi Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X