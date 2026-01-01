Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    1 Jan 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 9:08 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി; ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന്‍റെ കു​റ്റി​യ​ടി​ക്ക​ല്‍ 16ന്

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി; ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന്‍റെ കു​റ്റി​യ​ടി​ക്ക​ല്‍ 16ന്
    ​അ​ബൂ​ദ​ബി: മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ട​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​പി.​എ​സ്. ഹെ​ല്‍ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന്‍റെ കു​റ്റി​യ​ടി​ക്ക​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ പെ​രു​മാ​തു​റ മാ​ട​ന്‍വി​ള​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, സ​മൂ​ഹ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഉ​മ്മു​ല്‍ ഖു​വൈ​നി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പെ​രു​മാ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​സു​ദ്ദീ​നാ​ണ് ആ​ദ്യ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വീ​ട് പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​മീ​ര്‍ ക​ല്ല​റ, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് പൂ​മാ​ടം, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷി​ജി​ന ക​ണ്ണ​ന്‍ദാ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സാ​ക്ക് ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ര്‍, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​മു​ദ്ധീ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​ള്‍ഫി​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു വീ​ട് എ​ന്ന സ്വ​പ്‌​നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ വി​ഷ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു ഭ​വ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും അ​പേ​ക്ഷാ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​സു​ദീ​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വീ​ടി​ന് അ​ര്‍ഹ​രാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

