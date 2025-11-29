Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രവാസികളെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:49 AM IST

    പ്രവാസികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി വകുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​സ്തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം ടാ​ക്സ്​ റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം
    പ്രവാസികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി വകുപ്പ്
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ ആ​സ്തി​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ കേ​ന്ദ്ര ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പ്​ (സി.​ബി.​ഡി.​ടി). വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ആ​സ്ഥി​തി​യു​ള്ള​വ​രും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ സി.​ബി.​ഡി.​ടി എ​സ്.​എം.​എ​സ്, ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​ത്​.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന​കം നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ന​ത്ത പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത ആ​സ്തി​ക​ൾ​ക്ക്​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ, 30 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി, നി​കു​തി കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ 300 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ക.നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രെ അ​വ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ ആ​സ്തി​ക​ളും വ​രു​മാ​ന​വും സ്വ​യം വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ‘ന​ഡ്ജ്’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട്​ ടാ​ക്സ്​ (സി.​ബി.​ഡി.​ടി) തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ന​ഡ്ജ്​’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം 2024 ന​വം​ബ​ർ 17ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട കാ​മ്പ​യി​​ൻ വ​ഴി 24,678 നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​​​ സി.​ബി.​ഡി.​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തു​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ ആ​സ്തി​ക​ൾ 29,208 കോ​ടി രൂ​പ​യും വി​ദേ​ശ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം 1,089.88 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Income Tax DepartmentTargetingExpatriatesIndian
    News Summary - Indian Income Tax Department targeting expatriates
    Similar News
    Next Story
    X