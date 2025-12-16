Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 9:32 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഖ​സ​ർ അ​ൽ വ​ത​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹി​യാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​കം, പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ പി​ന്നീ​ട്​ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഏ​റെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​

    മന്ത്രി പി​ന്നീ​ട് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ക സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മു​ബാ​ദ​ല ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​​സ്​ ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ സി.​ഇ.​ഒ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu Dhabimeetingssheikh al nahyanIndian Foreign Minister
    News Summary - Indian Foreign Minister in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X