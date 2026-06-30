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    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 9:13 AM IST

    ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ മാത്രം ജൂലൈ ഒന്നുവരെ തുടരും

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    https://www.madhyamam.com/tags/indian-embassy
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    അബൂദബി: ഭരണപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയും ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റും ജൂലൈ 1 വരെ അടിയന്തര കോണ്‍സുലര്‍ സേവനങ്ങള്‍ മാത്രം നല്‍കും. ജൂണ്‍ 19ന് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് പുതിയ അറിയിപ്പ്. ഈ കാലയളവില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട്, വിസ, വിവിധ കോണ്‍സുലര്‍ സേവനങ്ങള്‍, അറ്റസ്റ്റേഷന്‍ എന്നിവയില്‍ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സേവനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക.

    വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ടോള്‍ ഫ്രീ: 800 46342 (800 ഇന്ത്യ), വാട്സ്ആപ്പ്: +971 54 309 0571, ഇമെയില്‍: pbsk.dubai@mea.gov.in ബന്ധപ്പെടാം. ജൂലൈ 2 മുതല്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുമെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള്‍ അഭ്യൂഹങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കാതെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെയും ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെയും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും മാത്രം പിന്തുടരണമെന്നും അധികൃതര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

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    TAGS:UAE Newsindian embassyemergency services
    News Summary - Indian Embassy to continue providing emergency services only till July 1
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