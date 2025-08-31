Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:51 AM IST

    സമദ് പൂന്താനത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആദരം

    സമദ് പൂന്താനത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആദരം
    സ​മ​ദ് പൂ​ന്താ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ​ദ് പൂ​ന്താ​ന​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ദ​രം. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സ​ഞ്ജ​യ് സു​ധീ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ബ​ഹു​മ​തി അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​റ്റു വാ​ങ്ങി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള സ​മ​ദ് പൂ​ന്താ​നം അ​ൽ​ഐ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ സ​മ​ദ് പൂ​ന്താ​ന​ത്തെ അ​ൽ​ഐ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    UAE NewsGulf Newsindian embassygulf news malayalam
    News Summary - Indian Embassy honors Samad Poonthanam
