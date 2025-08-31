സമദ് പൂന്താനത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആദരം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 31 Aug 2025 7:51 AM IST
Updated Ondate_range 31 Aug 2025 7:51 AM IST
സമദ് പൂന്താനത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആദരംtext_fields
News Summary - Indian Embassy honors Samad Poonthanam
അൽഐൻ: ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സമദ് പൂന്താനത്തിന് രണ്ടാം തവണയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആദരം. അംബാസഡർ ഡോ. സഞ്ജയ് സുധീറിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ പ്രത്യേക ബഹുമതി അദ്ദേഹം ഏറ്റു വാങ്ങി. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാലു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള സമദ് പൂന്താനം അൽഐൻ കെ.എം.സി.സി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആദരമേറ്റുവാങ്ങിയ സമദ് പൂന്താനത്തെ അൽഐൻ കെ.എം.സി.സി ആദരിച്ചു.
