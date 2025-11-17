Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:27 AM IST

    റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ആ​ധി​പ​ത്യം

    റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ആ​ധി​പ​ത്യം
    ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ച റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ച​ല​ഞ്ച് വി​ജ​യി​ക​ള്‍ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്താ​ല​യം-​റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ച​ല​ഞ്ച് 2025ല്‍ ​പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മ​ത്സ​രാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. റാ​ക് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ നാ​ലാ​മ​ത് ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ 5,500 പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. 12 ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ടീ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സും 20,000 ദി​ര്‍ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന വൗ​ച്ച​റു​ക​ള്‍, ജിം ​അം​ഗ​ത്വം, യാ​ത്രാ റി​വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ല്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ കാ​ര്‍ത്തി​ക് അ​ന്‍പ​ഴ​ക​ന്‍, ജ​വാ​ദ് ഹു​സൈ​ന്‍, മ​ഞ്ജു മ​ണി എ​ന്നി​വ​രും വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സ​യ്യി​ദ ഹു​ബ ബീ​ഗം (ഇ​ന്ത്യ), സ​ന അ​ബ്ബാ​സി (പാ​കി​സ്താ​ന്‍), മ​റി​യം ബീ​ഗം (ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​ണ് ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍. യ​ഥാ​ക്ര​മം 5000, 3000, 2000 ദി​ര്‍ഹം കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍: അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ജി​കു​മാ​ര്‍ സ​ത്യ​നാ​ഥ​ന്‍, മ​നു ര​മേ​ഷ് (ആ​ണ്‍.), സു​മി സ​ന്തോ​ഷ്, ജ​സീ​ല പൂ​വ​ന്‍ചാ​ലി​ല്‍, അ​നി​ത (സ്ത്രീ.), ​കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ്: സ്റ്റീ​വ​ന്‍ റോ​ക്ക്, ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ദു​ബൈ, റാ​ക് സെ​റാ​മി​ക്സ്.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ കാ​സിം, മാ​ജി​ദ് ത​മീം, അ​ബി പ്ലാ​ത്തോ​പ്പി​ല്‍ മി​ഖാ​യേ​ല്‍, ഒ​മ്നി​യ സെ​യ്ഫ്, ഷ​ഹ്സാ​ദ്, സൂ​സ​ന്‍, ക​മ്റു​ന്‍ ന​ഹ​ര്‍, റി​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​നീ​ഷ് കു​ഞ്ചെ​റി​യ, സാ​ന്ത​ന മു​ത്തു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​നി​ര​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചു.

