    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 March 2026 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 7:05 PM IST

    വിമാന യാത്ര മുടങ്ങിയവർക്ക്​ സഹായ ഹസ്തം നീട്ടി ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​

    വിമാനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന്​ യു.എ.ഇയിൽ അകപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർക്ക്​ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും
    വിമാന യാത്ര മുടങ്ങിയവർക്ക്​ സഹായ ഹസ്തം നീട്ടി ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​
    ദുബൈ: വ്യോമപാത അടച്ചത്​ മൂലം യു.എ.ഇയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്​ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന്​ ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി വിമാന കമ്പനികൾ, യു.എ.ഇയിലെ പ്രാദേശിക അതോറിറ്റികൾ, കമ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുമായി ചേർന്ന്​ പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്ന്​ ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് എക്സ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിൽ​ വ്യക്​തമാക്കി.

    വിമാന സർവിസ്​ റദ്ദാക്കിയത്​ മൂലം മൂന്ന്​ പൂണെ സ്വദേശികൾ ദുബൈയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ഇവർ അടിയന്തര സഹായം തേടുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്‍റ്​ അംഗവും നാഷനലിസ്റ്റ്​ കോൺഗ്രസ്​ പാർട്ടി നേതാവുമായ സുപ്രിയ സുലെ എക്സ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തോട്​ പ്രതികരിക്കവെയാണ്​​ ദുബൈ കോൺസുലേറ്റ്​ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കിയത്​.

    ദുബൈയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ എത്രയും വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക്​ മടക്കിയെത്തിക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്​. ജയശങ്കർ, ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​ ജനറൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവർ ഇടപെടണ​മെന്നാണ്​ എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ സുലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്​. യു.എ.ഇ വ്യോമപാത അടച്ചതോടെ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർക്ക്​ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. ഇവർക്ക്​ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക്​ ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്യാനാണ്​ അധികൃതർ നൽകിയ നിർദേശം. എന്നാൽ, യാത്ര മുടങ്ങി രാജ്യത്ത്​ കുടുങ്ങിയവർക്ക്​ ഭക്ഷണവും താമസവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും യു.എ.ഇ അധികൃതർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്​.

    സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണ​മെന്ന്​ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളോട്​ അബൂദബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും യു.എ.ഇ അതോറിറ്റികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സുരക്ഷ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും എംബസി വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. എംബസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം പുറത്തുവിടും. വ്യാജ വാർത്തകളിലും കിംവദന്തികളിലും ഇരയാകരുത്​.

    ശരിയായ വിവരങ്ങൾ എംബസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റുകളും വാർത്ത വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ആശ്രയിക്കണമെന്നും എംബസി പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരോട്​ അഭ്യർഥിച്ചു. വിമാനങ്ങൾ സർവിസ്​ റദ്ദാക്കിയതോടെ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ ദു​ബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ്​ ഏജൻസി റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിരുന്നു.

    photo: Indian consulate

