Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 7:03 AM IST

    ദു​ബൈ ചേം​ബ​റി​ല്‍ വീ​ണ്ടും മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ

    ദു​ബൈ ചേം​ബ​റി​ല്‍ വീ​ണ്ടും മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ
    ദു​ബൈ: 2025ലെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ ദു​ബൈ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത യു.​എ.​ഇ ഇ​ത​ര ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ല്‍ 9038 പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ദു​ബൈ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 14.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ര്‍ധ​ന​യാ​ണി​ത്.

    പാ​കി​സ്താ​നാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ 4281 പു​തി​യ പാ​ക്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ദു​ബൈ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. 8.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ പാ​കി​സ്താ​ന്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 2540 പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ ഈ​ജി​പ്ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം (8.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച) നേ​ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം 1541 പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നേ​ടി​യ​ത് 37.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ്. 1385 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി യു.​കെ​യാ​ണ് അ​ഞ്ചാ​മ​ത്. സി​റി​യ (945), ചൈ​ന (772), തു​ര്‍ക്കി (642), കാ​ന​ഡ (535) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍. ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ 35 ശ​ത​മാ​ന​വും ഹോ​ള്‍സെ​യി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ട്രേ​ഡ്, റി​യ​ല്‍ എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ്, റെ​ന്റി​ങ്, ബി​സി​ന​സ് സ​ര്‍വി​സ​സ് സെ​ക്ട​ര്‍ എ​ന്നീ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. നി​ര്‍മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ 17.3 ശ​ത​മാ​ന​വും ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട്, സ്റ്റോ​റേ​ജ് ആ​ന്‍ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്നും സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് പേ​ഴ്‌​സ​ന​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ​സ് രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും 7.6 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു.

    Girl in a jacket

    indian companiesgulfDubai Chamber
