Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 May 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 10:22 AM IST

    ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ വിഷു-ഈസ്റ്റർ ആഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ വിഷു-ഈസ്റ്റർ ആഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ വിഷു-ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾ പ്രസിഡന്‍റ്​ സജ്ജാദ് നാട്ടിക ഉദ്​ഘാടനം

    ചെയ്യുന്നു

    ഉമ്മുൽഖുവൈൻ: ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ വിഷു-ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടികൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകിയത്​ കലാ വിഭാഗമായിരുന്നു. അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ഐക്യത്തിന്‍റെയും ആഘോഷവേദിയായി മാറിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    ശൈഖ്​ സഊദ്​ ബിൻ റാശിദ്‌ അൽ മുഅല്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്‍റ്​ സജ്ജാദ് നാട്ടിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസീം അബ്ദുൽ ഖാദർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ഷനൂജ് നമ്പ്യാർ, ആർട്സ് വിങ് കോർഡിനേറ്റർ ബോണി ജെ സീനിയർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജോയിന്‍റ്​ സെക്രട്ടറി ടി.വി പ്രസൂദൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    വിഷുവിന്‍റെയും ഈസ്റ്ററിന്‍റെയും സാംസ്‌കാരിക-ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിങ്ങുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന-നൃത്ത അവതരണങ്ങൾ, നാടൻ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി. കായികവിഭാഗത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുതുതായി പണി തീർത്ത ഇൻഹൗസ് സ്പോർട്ട്സ് അരീനയും പുതുക്കിയ ജിംനേഷ്യം സെന്‍ററും പ്രസിഡന്‍റ്​ സജാദ് നാട്ടിക അംഗങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSharjahu.a.eUmmul Quwain Indian Association
    News Summary - Indian Association Umm Al Quwain: Vishu-Easter Celebration"
    Similar News
    Next Story
    X