    date_range 19 Oct 2025 11:09 AM IST
    date_range 19 Oct 2025 11:09 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്​

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ (ഐ.​എ.​എ​സ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്​​ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ 25000ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് സ​ദ്യ​യു​ടെ സ​മ​യം. 5000 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​സ്​ മൂ​ല​മാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സം​സ്ഥാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി.​രാ​ജീ​വ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​യും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടും. ആ​ന, പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, ക​ഥ​ക​ളി, പു​ലി​ക​ളി, തെ​യ്യം, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    അ​ൽ ഇ​ബ്തി​സാ​മ സ്പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​കും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്ര​ശ​സ്ത ബാ​ൻ​ഡാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ട്​ മ​ല​ബാ​റി​ക്ക​സ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​റ്റു ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടും.

    News Summary - Indian Association Sharjah Onam celebrations today
