Madhyamam
    U.A.E
    1 Oct 2025 7:15 AM IST
    1 Oct 2025 7:15 AM IST

    ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി സഞ്ജയ്​ സുധീര്‍ മടങ്ങുന്നു

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍
    ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി സഞ്ജയ്​ സുധീര്‍ മടങ്ങുന്നു
    സ​ഞ്ജ​യ് സു​ധീ​ര്‍

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​പ​തി സ​ഞ്ജ​യ് സു​ധീ​ര്‍ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സേ​വ​ന കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ക്ക്​ പി​ന്നി​ലെ പ്രേ​ര​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ദീ​ര്‍ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    2022ല്‍ ​സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ര്‍ (സെ​പ) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തും 2024ല്‍ ​ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി നി​ക്ഷേ​പ ഉ​ട​മ്പ​ടി നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന​തും സ​ഞ്ജ​യ് സു​ധീ​ര്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ഇ​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ശ്വ​സ്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍, ഐ.​ഐ.​ടി ഡ​ല്‍ഹി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ കാ​മ്പ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ഐ.​ഐ.​എം അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ന്‍റേ​ത് ദു​ബൈ​യി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​ബ്സ​ര്‍വേ​ഴ്സ് റി​സ​ര്‍ച്ച് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ (ഒ.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ്) എ​ന്ന തി​ങ്ക് ടാ​ങ്കും ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ഓ​ഫി​സ് തു​ട​ങ്ങി. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ രം​ഗ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യു.​പി.​ഐ, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​നി പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ റൂ​പേ മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ ജ​യ്​​വാ​ന്‍ കാ​ര്‍ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. വ്യാ​പാ​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി, ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ഭാ​ര​ത് മാ​ര്‍ട്ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​ര്‍, സ്ഥാ​ന​പ​തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം മ​റ്റൊ​രു നേ​ട്ടം​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    വ്യാ​പാ​രം, സം​സ്‌​കാ​രം, ഊ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം, ന​വീ​ക​ര​ണം, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ആ​ണ​വോ​ര്‍ജം, ജീ​നോം ഗ​വേ​ഷ​ണം, നി​ര്‍ണാ​യ​ക ധാ​തു​ക്ക​ള്‍, ഗ്രീ​ന്‍ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളും ഇ​തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ന​ല്‍കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന സി​വി​ലി​യ​ന്‍ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ഓ​ഡ​ര്‍ ഓ​ഫ് സാ​യി​ദ് -2 സ്ഥാ​ന​പ​തി​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    News Summary - Indian Ambassador Sanjay Sudhir returns
