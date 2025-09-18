Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 18 Sept 2025 9:42 PM IST
    date_range 18 Sept 2025 9:42 PM IST

    യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് ബഹുമതി

    ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിനാണ് ആദരം
    യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് ബഹുമതി
    ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ സഞ്ജയ് സുധീറിന് ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് സെക്കൻഡ്, ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് ബഹുമതി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻസായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ സഞ്ജയ് സുധീറിന് യു.എ.ഇയുടെ ആദരം. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഉന്നത ബഹുമതികളിലൊന്നായ ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് സെക്കൻഡ്, ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് ബഹുമതി നൽകിയാണ് യു.എ.ഇ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത്.

    ഇന്ത്യയും യു.എ.ഇയും തമ്മിലെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ബഹുമതിക്ക് അംബാസഡർക്ക്​ സമ്മാനിച്ചത്.

    അബൂദബിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻസായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ ബഹുമതി കൈമാറി. യു.എ.ഇ നൽകിയ പിന്തുണക്കും ബഹുമതിക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി സഞ്ജയ് സുധീർ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് ശേഷം സെപ്​റ്റംബർ 30ന്​ അദ്ദേഹം യു.എ.ഇയിൽനിന്ന് മടങ്ങും.

