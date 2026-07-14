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    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 July 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 11:52 AM IST

    യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

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    യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ
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    ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ.ദീപക് മിത്തൽ യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബലാമയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

    അബൂദബി: യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ.ദീപക് മിത്തൽ യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ വാണിജ്യം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വഹിക്കുന്ന പങ്കിന് ഗവർണർ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ബലാമക്ക് അംബാസഡർ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഫിൻടെക്, ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച നടന്നതായി അബൂദബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

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    TAGS:gulfUAEIndian AmbassadorUAE Central BankCentral Bank governor
    News Summary - Indian Ambassador meets UAE Central Bank Governor
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