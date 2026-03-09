Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    9 March 2026 7:34 AM IST
    9 March 2026 7:34 AM IST

    കൂടുതൽ സർവിസുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾ

    കൂടുതൽ സർവിസുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾ
    ദുബൈ: മേഖലയിലെ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രവാസികൾക്ക്​ ആശ്വാസമായി ഗൾഫ്​ സെക്ടറുകളിൽ കൂടുതൽ സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾ. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്​, ഇൻഡിഗോ എന്നീ കമ്പനികളാണ്​ അധിക സർവിസ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ദുബൈ, അബൂദബി, റാസൽഖൈമ, ഷാർജ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ എട്ട്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്​​ സർവിസ്. ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള യാത്രക്കാർക്കായി കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തി ആയിരിക്കും സർവിസ്​ നടത്തുക. നിലവിൽ ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്തവർക്കായിരിക്കും ഈ വിമാനങ്ങളിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കുക​യെന്ന്​​ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.

    അതേസമയം, ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള സാധാരണ സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക്​ ചെയ്തവർക്ക്​ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്​ അനുസരിച്ച്​ സൗജന്യമായി റീ ബുക്ക്​ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും വിമാന കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്​. ജിദ്ദ, മസ്കത്ത്​ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക്​ ഷെഡ്യൂൾഡ്​ സർവിസുകൾ തുടരുന്നതായും കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ ബദൽ റൂട്ടുകൾ വഴി യൂറോപ്പ്​, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​.

    ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക്​ ചെയ്തവർ യഥാസമയം വിമാന കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സെറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച്​ യാത്ര സമയം ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ എയർപോർട്ടുകളിലേക്ക്​ പുറപ്പെടാവൂ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത്​ സമയത്തും യാത്ര ഷെഡ്യൂളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ കമ്പനികൾ വ്യക്​തമാക്കി. എട്ടാം തീയതി മുതൽ ഡൽഹി-മുംബൈ-ജിദ്ദ ഷെഡ്യൂൾ സർവിസാണ്​ എയർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്​. മസ്കത്തിൽ നിന്ന്​ ഡൽഹി, കൊച്ചി, ​കോഴിക്കോട്​, മംഗളൂരു, മുംബൈ, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ജിദ്ദയിൽ നിന്ന്​ ബംഗളൂരു, കോഴിക്കോട്​, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുമാണ്​ എയർ ഇന്ത്യൻ എക്സ്​പ്രസ്​ സർവിസ്​. ഡൽഹി, മുംബൈ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ദുബൈയിലേക്കാണ്​ എയർ ഇന്ത്യൻ എക്സ്​പ്രസ്​ നോൺ ഷെഡ്യൂൾ സർവിസുകൾ. കൂടാതെ യു.എ.ഇ നഗരങ്ങളായ അബൂദബി, ദുബൈ, റാസൽഖൈമ, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്​ 30 സർവിസുകളും നടത്തും. അതേസമയം, ബഹ്​റൈൻ, ദമാം, ദോഹ, കുവൈത്ത്​, റിയാദ്​ എയർ ഇന്ത്യ സർവിസുകൾ മാർച്ച്​ 13 വരെ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്​. എയർ ഇന്ത്യയുടെ ദമ്മാം, ദോഹ, റിയാദ്​ സർവിസുകൾ മാർച്ച്​ 10 വരെയും റദ്ദാക്കി.

