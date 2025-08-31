Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    31 Aug 2025 9:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:10 PM IST

    ‘സെപ’യുടെ വിജയം വിലയിരുത്തി ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ മന്ത്രിമാർ

    മുംബൈയിൽ ബിസിനസ്​ പ്രമുഖരുമായി ഡോ. ഥാനി അൽ സയൂദി ചർച്ച നടത്തി
    uae minister
    മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ, വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ്​ ഗോയൽ അടക്കുമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യു.എ.ഇ വിദേശവ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. ഥാനി ബിൻ അഹമ്മദ്​ അൽ സയൂദി സംസാരിക്കുന്നു

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ വിദേശവ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. ഥാനി ബിൻ അഹമ്മദ്​ അൽ സയൂദി ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി. സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ, വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ്​ ഗോയലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ വ്യപാര ബന്ധം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച്​ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയും യു.എ.ഇയും തമ്മിൽ 2022ൽ ഒപ്പുവെച്ച സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാറായ ‘സെപ’യുടെ വിജയം ഇരു മന്ത്രമാരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിലയിരുത്തി.

    ലോജിസ്റ്റിക്സ്​, കൃഷി, ആരോഗ്യം, സാ​ങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പങ്കാളികളുമായും ബിസിനസ്​ പ്രമുഖരുമായും ഥാനി ബിൻ അഹമ്മദ്​ അൽ സയൂദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ്​ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്​ട്രി, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ്​ ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്​സ്​ ഓഫ്​കൊമേഴ്​സ്​ ആൻഡ്​ ഇൻഡസ്​ട്രി, അസോസിയേറ്ററഡ്​ ചേംബേഴ്​സ്​ ഓഫ്​ കൊമേഴ്​സ്​ ആൻഡ്​ ഇൻഡസ്​ട്രി ഓഫ്​ ഇന്ത്യ എന്നിവർ ഒരുക്കിയ ബിസിനസ്​ റൗണ്ട്​ടേബിളിലും മന്ത്രി പ​ങ്കെടുത്തു. സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈ ജബൽ അലി ഫ്രീ സോണിൽ നിർമിക്കുന്ന 2.7ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഭാരത്​ മാർട്ടിന്‍റെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവതരണത്തിലും ഡോ. ഥാനി അൽ സയൂദി പ​ങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ, ബിസിനസ് പ്രമുഖരോടൊപ്പം അത്താഴ വിരുന്നും യു.എ.ഇ സംഘത്തിന്​ ഒരുക്കിയിരുന്നു.


