    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍

    45 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​നി​ക സം​ഘം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി
    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ഡി​സം​ബ​ര്‍ 18 മു​ത​ല്‍ 30 വ​രെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍.

    ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. എ​ക്‌​സ​ര്‍സൈ​സ് ഡെ​സേ​ര്‍ട്ട് സൈ​ക്ലോ​ണി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക സം​ഘം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 45 സൈ​നി​ക​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍നി​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ര​ത​ന്നെ വ​രു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ക​ര​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​മാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മു​ള്ള സൈ​നി​ക​ര്‍ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

