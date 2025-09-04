Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:10 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:10 PM IST

    ഇന്ത്യക്കും യു.എ.ഇക്കും ‘സെപ’യുടെ നേട്ടം വർധിപ്പിക്കാൻ ചർച്ച

    വിദേശവ്യാപാര മന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്​ കൂട്ടായ്മയുമായാണ്​ ചർച്ച നടത്തിയത്​
    യു.എ.ഇ വിദേശവ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. ഥാനി ബിൻ അഹമ്മദ്​ അൽ സയൂദിയും ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്​ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു

    അബൂദബി: ഇന്ത്യയും യു.എ.ഇയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാർ(സെപ) വഴിയുള്ള നേട്ടം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്ത്​ യു.എ.ഇ വിദേശവ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. ഥാനി ബിൻ അഹമ്മദ്​ അൽ സയൂദിയും ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്​ കൗൺസിലും ചർച്ച നടത്തി. സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സഹകരണവും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി.

    വ്യാപാര പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ ഡോ. ഥാനി അൽ സയൂദി, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ എണ്ണയിതര വ്യാപാരം 2024ൽ 65ശതകോടി ഡോളറിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി വ്യക്​തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 19.7ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ‘സെപ’യുടെ നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധി നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിവിധ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നടന്നു. 2022 മേയിൽ നിലവിൽവന്ന കരാറിന്​ ശേഷം നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ സഹകരണം ശക്​തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. കൃഷി, പുനരുപയോഗ ഊർജം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്​ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്ന കരാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തവും ശക്​തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഡോ. ഥാനി അൽ സയൂദി മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ, വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ്​ ഗോയലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ വ്യപാര ബന്ധം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച്​ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോജിസ്റ്റിക്സ്​, കൃഷി, ആരോഗ്യം, സാ​ങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പങ്കാളികളുമായും ബിസിനസ്​ പ്രമുഖരുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി.



    News Summary - India, UAE discuss ways to boost SEPA benefits
