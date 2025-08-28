Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Aug 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 6:50 AM IST

    അംഗത്വ കാമ്പയിനുമായി ഇന്ത്യ സോഷ്യല്‍ കള്‍ചറല്‍ സെന്റര്‍

    India Social and Cultural Center
    ഇന്ത്യ സോഷ്യല്‍ കള്‍ചറല്‍ സെന്റര്‍

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍. പു​തി​യ അം​ഗ​ത്വം, മു​ന്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, 12 മാ​സം വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ത്വം, കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് അം​ഗ​ത്വം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ള്‍. പു​തു​താ​യി അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ സ്പോ​ര്‍ട്സ് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​മു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെം​ബ​ര്‍ഷി​പ് ഓ​ഫ​റു​ള്ള​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പാ​സ്പോ​ര്‍ട്ട് ഉ​ള്ള​തും സാ​ധു​വാ​യ യു.​എ.​ഇ റ​സി​ഡ​ന്റ് വി​സ​യു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ ഏ​തൊ​രാ​ള്‍ക്കും ഫീ​സ്​ അ​ട​ച്ച് അം​ഗ​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. 3,000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ്. വാ​ര്‍ഷി​ക വ​രി​സം​ഖ്യ​യാ​യി 600 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍ക​ണം. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ 50 ദി​ര്‍ഹം സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യും 50 ദി​ര്‍ഹം വാ​ര്‍ഷി​ക ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ്രീ​മി​യ​മാ​യും ന​ല്‍ക​ണം. വാ​ര്‍ഷി​ക വ​രി​സം​ഖ്യ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത നി​കു​തി​യും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ ടേ​ബി​ള്‍ ടെ​ന്നി​സി​ന് പു​റ​മേ ജിം, ​നീ​ന്ത​ല്‍കു​ളം, സ്ന്യൂ​ക്ക​ര്‍, ടെ​ന്നി​സ്, സ്‌​ക്വാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് (25 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള അ​വി​വാ​ഹി​ത​രും തൊ​ഴി​ല്‍ര​ഹി​ത​രു​മാ​യ മ​ക്ക​ള്‍ക്ക്) 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വോ​ടെ മേ​ല്‍പ​റ​ഞ്ഞ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. കോ​വി​ഡ്​ കാ​ല​ത്ത​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മു​ന്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഐ.​എ​സ്.​സി​യി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ചേ​രാ​ന്‍ 1500 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ത്വ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ ഐ.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശം ചെ​യ്യ​ണം. 1200 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് വ​രി​സം​ഖ്യ. 12 മാ​സ​ത്തെ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​ത്വ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ജ​ന​റ​ല്‍ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. 10,000 ദി​ര്‍ഹം അ​ട​ച്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഐ.​എ​സ്.​സി കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ​ര്‍ക്ക് യ​ഥേ​ഷ്ടം പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം.

