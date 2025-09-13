Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഇന്ത്യ-പാക്​ മത്സരം​​: സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മുതൽ പടക്കങ്ങൾ വരെ ​സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ വേണ്ട

    നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട്​ ദുബൈ പൊലീസ്​
    ഇന്ത്യ-പാക്​ മത്സരം​​: സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മുതൽ പടക്കങ്ങൾ വരെ ​സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ വേണ്ട
    ദുബൈ: ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏഷ്യകപ്പ്​ ക്രിക്കറ്റിലെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ മത്സരത്തിന്​ മുന്നോടിയായി സുരക്ഷ ​മുന്നൊരുക്കം പൂർത്തിയാക്കിയതായി ദുബൈ ഈവന്‍റ്​സ്​ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.

    മൽസരങ്ങൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി നടത്താൻ പൊലീസ്​ പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്ന്​ അറിയിച്ച അധികൃതർ, സ്​റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷ ലംഘനങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. ആരാധകർക്ക്​ സ്​റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്​ കൊണ്ടുവരാൻ നിരോധമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയും പൊലീസ്​ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    മത്സരത്തിന്​ മൂന്ന്​ മണിക്കൂർ മുമ്പ്​ തന്നെ സ്​റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്​ പ്രവേശനം നൽകുമെന്നും അംഗീകൃത ടിക്കറ്റുള്ളവർക്ക്​ മാത്രമാണ്​ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂവെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്​ വൈകുന്നേരം 6.30നാണ്​. ഇതനുസരിച്ച്​ 3.30 മുതൽ സ്​റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്​ പ്രവശേനം ലഭിക്കും.

    സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ നിയമപരമല്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും പടക്കം അടക്കമുള്ള നിരോധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കും ശക്​തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അസി. കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്​ ഫോർ ഓപറേഷൻസ്​ മേജർ ജനറൽ സൈഫ്​ മഹ്​ർ അൽ മസ്​റൂയി പറഞ്ഞു.

    ഇത്തരക്കാർക്ക്​ ഫെഡറൽ നിയമമനുസരിച്ച്​ മൂന്നുമാസം വരെ തടവും 5,000 ദിർഹത്തിൽ കുറയാത്ത, 30,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും ചുമത്തും. അതോടൊപ്പം അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയോ കാഴ്ചക്കാർക്ക്​ നേരെയോ മൈതാനത്തേക്കോ വസ്തുക്കൾ എറിയുകയോ ചെയ്യുക, അധിക്ഷേപകരമോ വംശീയമോ ആയ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുക എന്നിവക്കും തടവും 10,000 ദിർഹം മുതൽ 30,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും ചുമത്തും.

    റി​മോട്ട്​ നിയന്ത്രിത ഉപകരണങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധവും വിഷമയവുമായ പദാർഥങ്ങൾ, പവർ ബാങ്ക്​, പടക്കങ്ങൾ, ലേസർ പോയിന്‍റുകൾ, ഗ്ലാസ്​ വസ്തുക്കൾ, സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്​, മോണോപോഡ്​സ്​, കുടകൾ, മൂർച്ചയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, പുകവലി, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും, കൊടികളും ബാനറുകളും എന്നിവയാണ്​ സറ്റേഡിയത്തിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ. അലക്ഷ്യമായി പാർക്കിങ്​ ഒഴിവാക്കണമെന്നും റീ എൻട്രി അനുവദിക്കില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

