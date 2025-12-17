Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Dec 2025 9:21 AM IST
    ഇ​ന്ത്യ-​മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്-​യൂ​റോ​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി: പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ

    ഇ​ന്ത്യ-​മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്-​യൂ​റോ​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി: പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ-​മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്-​യൂ​റോ​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഞ്ജാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ സം​യു​ക്ത​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ. ഇം​പാ​ക്ട് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് യു.​എ.​ഇ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ​ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ ജോ​യി​ന്‍റ് ക​മീ​ഷ​ൻ യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യം, നി​ക്ഷേ​പം, പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​താ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​മീ​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്-​യൂ​റോ​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ. പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച യു.​എ.​ഇ, ബ്രി​ക്സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല സം​യു​ക്ത​യോ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ​സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ശൈ​ഖ് ത​ഹ്നൂ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, മു​ബാ​ദ​ല സി.​ഇ.​ഒ ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ മു​ബാ​റ​ക് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ർ ബ​നി​യാ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ലും മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

