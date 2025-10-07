Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇന്ത്യ ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:07 AM IST

    ഇന്ത്യ ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യ ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ​യ​ൻ​സ് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​നി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​മ്മ്യൂ​ട്ടോ-3 ശാ​സ്ത്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ൻ​റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഓ​വ​റോ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​മി​റ്റി പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ബെ​സ്റ്റ് പ്ര​സ​ൻ​റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ൾ ദു​​ബൈ, ബെ​സ്റ്റ് പ്രാ​ജ​ക്ട് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ൻ​റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ, ബെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​മി​റ്റി പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഇ​ന്ത്യാ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു റെ​ജി, അ​സി. ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ സ​ഫാ ആ​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പെ​യ്സ് ഗ്രൂ​പ്പ് സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ അ​സീ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ ഷി​ഫാ​നാ മു​ഈ​സ്, സു​നാ​ജ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് അ​ല​ർ​മേ​ലു നെ​ച്ച്യാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​വി​താ പ്ര​സാ​ദ് നേ​തൃ​ത്വ​ം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsIndia International schoolSchool winnersgulf news malayalam
    News Summary - India International School winners
    Similar News
    Next Story
    X