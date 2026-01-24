Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:55 AM IST

    ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ൽ വ​ഹ്ദ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ട്രേ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ രോ​ഹി​ത് മി​ശ്ര

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന് ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ലു​ലു സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ട്രേ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ രോ​ഹി​ത് മി​ശ്ര അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ൽ വ​ഹ്ദ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച വി​പ​ണി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ട്രേ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ രോ​ഹി​ത് മി​ശ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ൽ 200 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ വ്യാ​പാ​രം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് വേ​​ഗ​ത​പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ് ലു​ലു​വി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    100 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ലേ​റെ വി​ല​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ലു​ലു വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​ത് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ലു​ലു സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി, ​ഗ്രോ​സ​റി, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്-​ബേ​ക്ക​റി, മി​ല്ല​റ്റ്സ്, ബി​രി​യാ​ണി, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഫാ​ഷ​ൻ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും ന​ല്ല ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ലു​ലു ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ‍ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ബു അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ടി, ​ലു​ലു അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​ൻ​ഡ് അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsLuLu Hypermarketindia festivalgulf news malayalam
    News Summary - ‘India Festival’ begins at Lulu stores
    Similar News
    Next Story
    X