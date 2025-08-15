Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 15 Aug 2025 8:49 AM IST
    date_range 15 Aug 2025 8:49 AM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം; ബുർജ്​ ഖലീഫയിൽ ത്രിവർണപതാക തെളിയും

    burja khalifa
    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കെ​ട്ടി​ട​മാ​യ ദു​ബൈ​യി​ലെ ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. രാ​ത്രി 7.50നാ​യി​രി​ക്കും ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ തെ​ളി​യു​ക​യെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യാ​ണ്​ പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 14 വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പാ​കി​സ്താ​ന്‍റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ലും ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ പാ​ക്​ പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി 7.50ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Independence Day; flag will be hoisted on Burj Khalifa
